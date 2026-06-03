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اسلام آباد ،سنگین جرائم میں ملوث پانچ جرائم پیشہ افرادگرفتار ،منشیات ،اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،سنگین جرائم میں ملوث پانچ جرائم پیشہ افرادگرفتار ،منشیات ،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث پانچ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔

 ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا،گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1,653گرام چرس،105 گرام ہیروئن،ایک کلاشنکوف اور مختلف بور کے دو عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے۔

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