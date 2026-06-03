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اسلام آباد 19 مشکوک افراد، 27 موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد 19 مشکوک افراد، 27 موٹر سائیکل تھانے بند

سرچ آپریشنز میں 380افراد، 185گھروں اور63گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈکومنگ آپریشن کئے گئے ۔ سرچ آپریشنز کے دوران 380 افراد، 185گھروں، 22ہوٹلز،90دکانیں،162موٹر سائیکلوں اور63گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے ایک افغان شہری سمیت سمیت 19مشکوک افراد اور 27موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات میں منتقل بھی کیا گیا۔ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ۔

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