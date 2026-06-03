صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گورنر کے پی کی ملاقات

  • اسلام آباد
وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گورنر کے پی کی ملاقات

خطے کی صورتحال، مسئلہ کشمیر کی تازہ پیش رفت، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار )آزادجموں و کشمیر کے وزیراعظم فیصل ممتاز راٹھور سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آزاد کشمیر اور خطے کی مجموعی صورتحال، مسئلہ کشمیر کی تازہ پیش رفت، باہمی دلچسپی کے امور اور عوامی فلاح و بہبود سے متعلق مختلف معاملات پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے قومی یکجہتی، بین الصوبائی روابط کے فروغ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جس میں باہمی تعاون اور رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

16ہزار کنال پر نواز شریف میڈیکل سٹی بنے گا،37ارب خرچ ہونگے

پی آئی سی میں چوہوں کی بھرمار ،مریض ،لواحقین خوفزدہ

جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی،تجربہ کار ڈاکٹرز نہ مل سکے

سی سی پی او کی زیر صدارت محرم سکیورٹی انتظامات پراجلاس

ٹائون ہال میں کھلی کچہری، شکایات کے ازالہ کیلئے احکامات جاری

پیر ا فورس میں اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر