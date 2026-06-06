صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ،رمیش سنگھ اروڑہ

  • اسلام آباد
پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ،رمیش سنگھ اروڑہ

صوبائی وزیرکا اسلام آبادمیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا دورہ ،سہولیات پر اظہار اطمینان

 راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا دورہ کیا، انہیں بتایا گیا ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپتال میں مریضوں کے لیے 500 بیڈ ہیں۔ ہسپتال میں نیورو سرجری، گردوں و جگر سمیت مختلف امراض کا علاج کیا جاتا ہے ۔صوبائی وزیر نے سہولیات پر اطمینان کا اظہارکیا اور طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کی روشنی میں صوبہ بھر میں معیاری صحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج کہتی ہیں، وطن عزیز میں مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں جنہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ۔ ملک کا مثبت تصور اجاگر کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا تعمیری کردار ادا کرنا ہو گا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میڈیکل اور ڈینٹل کالج اور ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپتال کی صحت کے شعبہ میں خدمات قابل ستائش ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا کا راج:انتظامیہ بے بس

سیالکوٹ :ما حولیاتی آ لود گی پھیلانے پر فیٹ میلٹنگ یونٹ مسمار

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال ، سہو لیات کا جائزہ

سیالکوٹ :مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

گجرات :ناجائز قابضین سے 1500کنال اراضی وا گزار

گجرات میں بھی ایئر ایمبو لینس سروس کا آ غاز کر دیا :شافع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن