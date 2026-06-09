صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکٹر آئی 12،ای بارہ کے 3ہزار الاٹیز کو رواں ہفتہ قبضہ دینے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
سیکٹر آئی 12،ای بارہ کے 3ہزار الاٹیز کو رواں ہفتہ قبضہ دینے کا فیصلہ

وزیر داخلہ الاٹیز میں پوزیشن لیٹرز تقسیم کرکے تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر ) سی ڈی اے کی انتظامیہ نے اسلام آباد کے 2 سیکٹرز کے 3 ہزار الاٹیز کو رواں ہفتے قبضہ دینے کی ہدایات جاری کردی ہیں سیکٹر آئی بارہ 1 کے ایک ہزار جبکہ سیکٹر ای بارہ کے دو ہزار پلاٹس کا قبضہ تعمیرات کے لیئے دیا جائے گا ،ذرائع کے مطابق سی ڈی اے بورڈ نے اپنے حالیہ فیصلے میں اسلام آباد کے طویل عرصے سے التواء کا شکار دو سیکٹرز میں تعمیرات کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اس ضمن میں تمام انتظامات مکمل کرلئے گئے ہیں قوی امکان ہے آئندہ دو دنوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی خود ان سیکٹرز کے الاٹیز میں پوزیشن لیٹرز تقسیم کرکہ تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے سی ڈی اے ابتدائی طور پر آئی بارہ ون میں ایک ہزار پلاٹوں کا قبضہ ہینڈ اور کرنا ہے اسی طرح سیکٹر ای 12 ٹو اور تھری میں بھی 2ہزار الاٹیز کو قبضہ دیا جارہا ہے تاکہ گذشتہ 40 سال سے زیر التوا اس سیکٹر میں لوگوں کے گھر بنانے کے دیرینہ خواب کی تکمیل ہو سکے ان سیکٹرز کے الاٹیز کی جانب سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور چئیرمین سی ڈی اے سہیل اشرف کی کاوشوں کو سراہا جارہا ہے اور امید ظاہر کی جارہی ہے کہ جلد ہی ان سیکٹرز کے باقی ماندہ سب سیکٹرز میں الاٹیز کو گھر بنانے کا موقع دے دیاجائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد ڈویژن: 116 علما کی زبان بندی فوج کی 12 رینجرز کی 10 کمپنیاں تعینات ہونگی

بھکاری مافیا بے قابو، اینٹی بیگری مہم غیر مئوثر

ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، شفافیت،بروقت تکمیل کی ہدایت

حج کا پیغام ایثار، تقویٰ اور خدمتِ انسانیت :محبوب الزماں بٹ

2 ایف ڈی اے ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا امتحانی مرکز کا دورہ، انتظامات پر اطمینان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس