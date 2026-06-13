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محرم میں فول پروف سکیورٹی یقینی بنا ئیں گے ،گورنر خیبر پختونخوا

  • اسلام آباد
محرم میں فول پروف سکیورٹی یقینی بنا ئیں گے ،گورنر خیبر پختونخوا

فیصل کریم کنڈی سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کی ملاقات ،مسائل سے آگاہ کیا

 پشاور(این این آئی) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبرپختونخوا کے صوبائی کنوینر مولانا اجلال حیدر کی سربراہی میں ایک وفد نے ملاقات کی اور ملت جعفریہ کو درپیش مختلف مسائل اور تحفظات سے آگاہ کیا ۔گورنر نے کہا دوران محرم فول پروف سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی ، عزاداروں کی سہولت اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون یقینی بنایا جائے گا۔ 

کنڈی

 

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