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این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے مابین معاہدہ

این ٹی سی کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے مؤثر، جدید ادارے میں تبدیل کرنا ہے تجارتی تحفظ کے نظام کو عالمی معیار کے مطابق ہم آہنگ بنانے میں مدد ملے گی،وزیر تجارت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) نیشنل ٹیرف کمیشن (این ٹی سی) اور پاکستان سنگل ونڈو (پی ایس ڈبلیو ) کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی جس کا مقصد وزیراعظم کے وژن کے مطابق این ٹی سی کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ایک مؤثر، قابلِ اعتماد اور جدید ادارے میں تبدیل کرنا ہے ۔این ٹی سی کے نظام اور طریقۂ کار کو خودکار اور ڈیجیٹل بنانے سے متعلق اس معاہدے پر چیئرمین نیشنل ٹیرف کمیشن ڈاکٹر جواد اویس آغا اور پاکستان سنگل ونڈو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سید آفتاب حیدر نے دستخط کیے۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے نیشنل ٹیرف کمیشن کی حالیہ کامیابیوں اور ادارے کی تیز رفتار اصلاحات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن این ٹی سی کی اصلاحات میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔انہوں نے کہا \\\"ایک مضبوط اور ڈیجیٹل نیشنل ٹیرف کمیشن متحرک معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اور اس سے پاکستان کے تجارتی تحفظ کے نظام کو عالمی معیار کے مطابق ہم آہنگ بنانے میں مدد ملے گی۔ تقریب میں وزیراعظم کے تکنیکی مشیر ڈاکٹر سعید، سیکرٹری وزارت تجارت جواد پال، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) میں کسٹمز آپریشنز کے رکن اور کسٹمز ایڈمنسٹریشن کے سربراہ سید شکیل شاہ سمیت این ٹی سی اور پی ایس ڈبلیو کے دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ 

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