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ایف آئی اے ، 50لاکھ کے بینکنگ فراڈ کیس میں ملوث اشتہاری گرفتار

  • اسلام آباد
ایف آئی اے ، 50لاکھ کے بینکنگ فراڈ کیس میں ملوث اشتہاری گرفتار

ملزم متعلقہ عدالت سے اشتہاری ،بینکنگ کورٹ نے بھی ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی تھی

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)فیڈرل انوسٹیگیشن ایجنسی کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد نے 50 لاکھ روپے کے بینکنگ فراڈ کیس میں ملوث ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا جو گزشتہ سات سال سے فرار تھا۔ملزم کو متعلقہ عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دیا جا چکا تھا جبکہ بینکنگ کورٹ اسلام آباد نے اس کی بیل بفور اریسٹ بھی خارج کر دی تھی۔ ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے جن میں ملزم کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی ضبطگی بھی شامل تھی۔یہ گرفتاری ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد کی نگرانی میں عمل میں لائی گئی۔ایف آئی اے اسلام آباد زون اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا اور مالیاتی جرائم میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔

 

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