شاعر ادیب اور صحافی امتیاز گلیانوی 10 کتابوں کے مصنف
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر ادیب اور صحافی امتیاز گلیانوی کا تعلق تحصیل گوجرخان کے نواحی قصبہ گلیانہ سے ہے۔۔۔
جو دس کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سدراں ناں سیک ، روشن ستارہ ، فن و شخصیت،باقی سب خیریت ہے ، ستارے میرے ہمسفر،امتیاز نامہ،اور انگریزی کی مختصر کہانیاں،ٹرائی اینگل آف لائف،سر فہرست ہیں ،امتیاز گلیانوی کو نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر کئی ممالک بھی مختلف اعزازات سے نواز چکے ہیں۔
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