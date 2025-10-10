ڈیری فارمرز کاکل سے دودھ 300 روپے لٹر فروخت کرنے کا اعلان
کراچی (این این آئی)کراچی میں ڈیری فارمرز نے 11 اکتوبر سے دودھ 300 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کا اعلان کردیا۔آل کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دودھ کی نئی قیمت کا نوٹی فکیشن جاری نہ کرنا زیادتی ہے ۔۔۔۔
ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے رہنما نثار احمد نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے جانوروں کے چارے کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوگیا ہے اور مختلف شہروں میں دودھ 240 روپے سے 270 روپے میں فروخت ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ کراچی میں ڈیری فارمرز سے ریٹیل میں دودھ 220 روپے فروخت کروایا جارہا ہے ۔آل کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ 11 اکتوبر سے دودھ 300 روپے لیٹر میں فروخت کریں گے ۔