  • کراچی
یانگو رائیڈ نے نیا اِن-ایپ سیفٹی فلو متعارف کرا دیا

کراچی(سٹی ڈیسک)عالمی ٹیکنالوجی ادارے یانگو گروپ کی ذیلی سروس یانگو رائیڈ نے پاکستان میں اپنی ایپ میں نیا سیفٹی فلو متعارف کرا دیا ہے ۔

 اس اپ ڈیٹ کے تحت مسافروں کے لیے ذاتی نوعیت کی حفاظتی چیک لسٹیں شامل کی گئی ہیں، جن کی مدد سے صارفین اپنی سواری کے دوران فعال حفاظتی اقدامات کو با آسانی دیکھ کر سکیں گے ۔ اسی کے ساتھ ایپ میں نیا سیفٹی سینٹر بھی شامل کیا گیا ہے جو سفر سے پہلے اور دوران اہم حفاظتی رہنمائی فراہم کرے گا۔کمپنی کے مطابق یہ نیا حفاظتی نظام بتدریج ملک بھر میں تمام صارفین کے لیے دستیاب کر دیا جائے گا۔

