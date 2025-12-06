صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عاصم منیر کی قیادت میں ملکی دفاع مزید مضبوط ہوا ہے ،الطاف شکور

  • کراچی
عاصم منیر کی قیادت میں ملکی دفاع مزید مضبوط ہوا ہے ،الطاف شکور

کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور، جنرل سیکریٹری اقبال ہاشمی، وائس چیئرمینز اعظم منہاس، رفیق خاصخیلی، خلیل احمد تھند، کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد ، چیف آرگنائزر طارق چاندی ولا و دیگر رہنماؤں نے۔۔۔

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مبارکباد دیتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کی قیادت ملکی سلامتی، قومی یکجہتی اور ادارہ جاتی مضبوطی کے لیے مثبت اور مؤثر ثابت ہوگی۔ پاکستانی افواج ملک کا مضبوط دفاعی حصار ہیں جو ہر خطرے کے سامنے چٹان کی رح ڈٹی رہتی ہیں۔ عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں، وسیع تجربہ اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کا عزم پاکستان کے مستقبل کے لیے نیک شگون ہے ۔ موجودہ ملکی و علاقائی حالات میں ان کی تعیناتی استحکام اور اعتماد کی فضا پیدا کرے گی۔ پاسبان رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ عاصم منیر کی رہنمائی میں قومی سلامتی مضبوط ہوگی، عوام کا اعتماد بڑھے گا اور پاکستان مزید امن، ترقی اور استحکام کی جانب آگے بڑھے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن