نادرا کا ملیر میں چھٹا میگا سینٹر قائم کرنے کا اعلان
30کاؤنٹر روزانہ 3ہزار سے زیادہ شہریوں کوسہولت فراہم کریں گے منصوبے کے لیے ڈیڑھ ایکڑ اراضی فراہم کر دی گئی ، چیئرمین ماڈل ٹاؤن
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا)نے شہر کے ضلع ملیر میں چھٹا میگا سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے ۔نادرا اور ماڈل کالونی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن (ٹی ایم سی)کے درمیان ملیر کی ماڈل کالونی میں ڈیڑھ ایکڑ کی جگہ پر نئے رجسٹریشن سینٹر کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔جدید میگا سینٹر کورنگی اور ملیر کے کم از کم 60 لاکھ افراد کو ایک ہی چھت تلے سہولت فراہم کرے گا۔ اس میگا سینٹر کے کم از کم 30 کاؤنٹر ہوں گے اور یہ روزانہ 3 ہزار سے زیادہ شہریوں کوسہولت فراہم کرے گا۔اس حوالے سے ماڈل ٹاؤن کے چیئرمین ظفر احمد خان نے کہا کہ منصوبے کے لیے ڈیڑھ ایکڑ اراضی فراہم کر دی گئی ہے اور میگا سنٹر 8 ماہ میں فعال ہو جائے گا۔
جہاں سی این آئی سی، بے فارم، اسلحہ لائسنس اور دیگر ضروری خدمات فراہم کی جائیں گی۔دوسری جانب، نادرا کے ڈائریکٹر جنرل اور ریجنل ہیڈ آفس عامر علی خان نے کہا کہ ماڈل کالونی میں یہ میگا سینٹر کراچی میں نادرا کا چھٹا بڑا سینٹر ہوگا جسے ایک سال کے اندر مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔اُنہوں یہ بھی کہا کہ یہ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا دور ہے لیکن ٹیکنالوجی نے سائبر کرائم کے خطرات کو بھی بڑھا دیا ہے اور نادرا کے پاس جدید تقاضوں کے مطابق اپنے ڈیٹا کو سیکیورٹی خطرات اور خلاف ورزیوں سے بچانے کے لیے تمام اہم حفاظتی اقدامات کے ساتھ پوری طاقت ہے ۔