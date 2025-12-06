صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرقہ واریت پھیلانے والے بیرونی ایجنڈے پر گامزن ، شاداب رضا

  • کراچی
کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ سے پاک کرکے آگے بڑھا جاسکتا ہے ،دہشتگردسرحد پار ہوں یا اندورن ملک کسی بھی صف میں ہوں کارروائی عمل میں لائی جائے۔۔۔

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ،ملک کو معاشی استحکام کیلئے حکومت دعوؤں سے کام نہ چلائے ، عوام کو روزگار فراہم کرکے معاشی استحکام کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا جاسکتا ہے ، فرقہ واریت پھیلانے والے بیرونی ایجنڈے پر گامزن ہیں جو ملک کو غیر متزلزل کرنا چاہتے ہیں ،ملک کے عوام فرقہ واریت پھیلانے والے کو مسترد کردیں کسی کو بھی ملک میں بیرونی ایجنڈہ مسلط کرنے نہیں دینگے۔

 

