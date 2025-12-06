ہیوی ٹریفک کو قوانین کا پابند بنایا جائے ،منعم ظفر خان
خونی ڈمپر اور ٹینکر شہریوں کے لئے موت کے پروانے بنے ہوئے ہیں سندھ حکومت و ٹریفک پولیس ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوچکے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کشمیر روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے 19سالہ نوجوان عبد اللہ کے گھر بزرٹالائن میں مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات و تعزیت کی اور اس افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔منعم ظفر خان نے کراچی میں ٹینکر کی زد میں آکر ایک اور نواجوان کی المناک موت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں خونی ڈمپر اور ٹینکر شہریوں کیلئے موت کے پروانے بنے ہوئے ہیں۔
روزانہ کوئی نہ کوئی افسوناک کے واقعہ رونما ہوتا ہے ، گزشتہ روز اس واقعے کے علاوہ بھی کریم آباد فلائی اوور پر بھی ٹرالر کی زد میں ایک موٹر سائیکل سوار اپنی جان گنوا بیٹھا،سندھ حکومت و ٹریفک پولیس شہر میں ہیوی ٹریفک کو قوا نین و ضوابط کا پابند بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے ہیں اوراس کا خمیازہ کراچی کے عوام بھگت رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہیوی ٹریفک کو قوانین کا پابند بنایا جائے اور اس کی زد میں آکر جاں بحق ہونے والے تمام متاثرین کو سندھ حکومت زر ِ تلافی اداکرے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کرے ۔ ملاقات میں امیر ضلع جنوبی سفیان دلاور اور سینئر ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات صہیب احمد و دیگر موجود تھے ۔