صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے ایم سی ہیڈ آفس پر احتجاج کی تیاریاں

  • کراچی
کے ایم سی ہیڈ آفس پر احتجاج کی تیاریاں

کراچی(این این آئی)میونسپل ورکرز ٹریڈ یونینزالائنس کی جانب سے 20 جنوری کو کے ایم سی ہیڈ آفس پر ہونے والے احتجاج کے سلسلے میں اہم اجلاس الائنس کے سربراہ سید ذوالفقارشاہ کی زیر صدارت کے ایم سی ورکشاپ میں ہوا۔

اجلاس میں مختلف بلدیاتی یونینز یونائیٹڈ ورکرز یونین،پیپلز یونائیٹڈ ورکرز یونین,پینشنرز کی تنظیموں کے رہنماوں نے شرکت کی اجلاس میں پنشنرز اور ملازمین کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا گیا۔ اور احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی۔رہنماوں نے احتجاج اور دھرنے میں بھرپور انداز اور بڑی تعداد میں شرکت کے عزم کا اظہار کیا۔ اجلاس سے حبیب الرحمن اعوان،غلام حسین شاہ،ندیم صدیقی، الیاس جدون، نثار سواتی،راجہ عاصم شہزاد، عباس احمد، ریحان قاضی،ملک اعجاز،الیاس سندھو،امجد غوری، فرقان مغل، منیر احمد،محمد رفیق،اعظم خان، انور بلوچ، امان خان، فرانسس، شبیر شفقت، اسلم بزنجو، مزمل شاہ، رفیق خان اور دیگر نے خطاب کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر