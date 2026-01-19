صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا متاثرین گل پلازہ سے اظہار یکجہتی

  • کراچی
عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا متاثرین گل پلازہ سے اظہار یکجہتی

کراچی(سٹی ڈیسک)عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے گل پلازہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ تاجر برادری اور خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے سانحے کے پیشِ نظر اعلان کیا ہے کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی ، اسی طرح دکانوں میں کام کرنے والے ملازمین کیلئے انکے آجر / مالکان کے یا پھر گل پلازہ کی نمائندہ تاجر تنظیم کے توسط سے واٹس ایپ نمبر 0333-3113119 پر رابطہ کرنے پر مکمل تحقیق کے بعد انکے خاندان کیلئے 6 ماہ تک راشن انکے گھر کی دہلیز پر پہنچانے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد غیر قانونی اشتہاری سائن بورڈ کیخلاف آپریشن شروع، مقدمات درج

نظر انداز طبقات تک رسائی حکومت کی ترجیح، وجہیہ قمر

جہلم، پولیس کا سرچ آپریشن 270گھر، 461افراد کی چیکنگ

نجی شعبہ کے تعاون سے سرمایہ کاری کو فروغ دینگے،فہد یعقوب

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، دنیا بھر میں مقیم پاکستانی طلبہ کیلئے داخلوں کا اعلان

آرڈی اے ،جی ٹی روڈ پر خوبصورتی کے کام کا آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر