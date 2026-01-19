صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران کا متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ

  • کراچی
انجمن تاجران کا متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی نے گل پلازہ آتشزدگی کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور کئی خاندانوں کے اجڑ جانے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

اپنے ایک بیان میں جاوید قریشی نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ حکومتی غفلت اور ناقص فائر سیفٹی نظام کی ناکامی ہے ، کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود سو سے زائد تاجروں کو گل پلازا میں پھنسے رہنا پڑا، جبکہ فائر بریگیڈ کی تاخیر اور پانی کی کمی نے جانی نقصان میں اضافہ کیا۔صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ  کا کہنا تھا کہ جاں بحق افراد صرف اعداد نہیں بلکہ وہ اپنے خاندانوں کا سہارا تھے اور اربوں روپے کی محنت لمحوں میں راکھ بن گئی۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے انسانی المیے کے باوجود وزیراعلیٰ سندھ موقع پر نہیں پہنچے ، جبکہ میئر کراچی کی عدم موجودگی حکومتی بے حسی کو ظاہر کرتی ہے ۔جاوید قریشی نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کو فوری انصاف اور ریلیف فراہم کیا جائے ، آل پاکستان انجمن تاجران سندھ ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان : الحاق کیلئے سکولوں سے درخواستیں طلب، ایس او پیز جاری

کوٹ ادوشہر کی خوبصورتی ، صحت سہولیات ترجیح ،بلال سلیم

وہاڑی ملتان روڈ کے چوکوں کی ری ڈیزائننگ کا فیصلہ

تمام منصوبوں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

7 گینگز گرفتار، 43لاکھ مالیت کی ریکوری مدعیوں کے حوالے

کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر