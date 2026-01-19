انجمن تاجران کا متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی نے گل پلازہ آتشزدگی کے باعث قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور کئی خاندانوں کے اجڑ جانے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
اپنے ایک بیان میں جاوید قریشی نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ حکومتی غفلت اور ناقص فائر سیفٹی نظام کی ناکامی ہے ، کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود سو سے زائد تاجروں کو گل پلازا میں پھنسے رہنا پڑا، جبکہ فائر بریگیڈ کی تاخیر اور پانی کی کمی نے جانی نقصان میں اضافہ کیا۔صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ کا کہنا تھا کہ جاں بحق افراد صرف اعداد نہیں بلکہ وہ اپنے خاندانوں کا سہارا تھے اور اربوں روپے کی محنت لمحوں میں راکھ بن گئی۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے انسانی المیے کے باوجود وزیراعلیٰ سندھ موقع پر نہیں پہنچے ، جبکہ میئر کراچی کی عدم موجودگی حکومتی بے حسی کو ظاہر کرتی ہے ۔جاوید قریشی نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کو فوری انصاف اور ریلیف فراہم کیا جائے ، آل پاکستان انجمن تاجران سندھ ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے ۔