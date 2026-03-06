صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی اسٹیشن:قلیوں کا مالی امداد، راشن کے لئے احتجاج

  • کراچی
روہڑی اسٹیشن:قلیوں کا مالی امداد، راشن کے لئے احتجاج

رمضان میں مسافروں کی تعداد کم، بچوں کا پیٹ پالنے میں دشواری ہے ، گفتگوریلوے افسران سیاسی وسماجی تنظیموں، مخیر حضرات سے مالی مدد کرنے کا مطالبہ

روہڑی(نامہ نگار)روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قلیوں نے راشن اور مالی مدد کے لئے مظاہرہ کیا، انہوں نے ریلوے افسران، سیاسی وسماجی تنظیموں اور مخیر حضرات سے مالی مدد کرنے کی اپیل کی، اس ضمن ملک کے اہم ترین ریلوے اسٹیشن روہڑی کے قلیوں منیر چانڈیو، امتیاز بلوچ، نصیر اللہ میہر، زاہد ساخانی، رشید کھوسہ، سبحان علی چانڈیو ودیگر نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا کہ مسافروں کا سامان اٹھا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے ، جس کے باعث انہیں مناسب مزدوری نہیں مل رہی، جس سے ان کی آمدنی تقریباً ختم ہو چکی ہے ۔ مزدوروں کے مطابق کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں، جس سے گھر کا خرچ چلانا، بچوں کی تعلیم اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ روزگار کی کمی سے زندگی عذاب بن گئی ہے اور بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ، روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قلیوں نے وفاقی وزیر ڈی ایس ریلوے سیاسی سماجی تنظیموں اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قلیوں کو ریلیف پیکیج دیکر مالی مدد کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد راولپنڈی:مہنگائی کیخلاف کریک ڈائون،59گراں فروش گرفتار،50عمارتیں سیل

مارگلہ ہلز پر آتشزدگی روکنے کیلئے اقدامات ضروری ،رندھاوا

مری، آٹا سمگلنگ میں ملوث فوڈ انسپکٹر کا تبادلہ، شوکاز نوٹس جاری

شازیہ مری ، شہلا رضا کی ایرانی سفیر سے ملاقات، آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہارِ تعزیت

سوشل کوآپریشن انیشی ایٹو اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے مستحق افرادمیں راشن تقسیم

سٹی صدر روڈ پلازہ آتشزدگی، ایک ارب سے زائد کا نقصان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ