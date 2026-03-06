صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھکوٹ:کاروکاری، دشمنی پر خاتون سمیت 2افراد قتل

  • کراچی
کندھکوٹ (نامہ نگار)کندھکوٹ کے نواحی گاؤں پاندھی خان بھنگوار میں سیاہ کاری کے الزام میں شوہر مزاری بھنگوار نے ۔۔۔

اپنے ساتھیوں سے ملکر بیوی شفعیت خاتون کو گولی مار کر قتل کردیا، اور ملزم فرار ہو گئے ، پولیس لاش سول اسپتال پہنچائی، جہاں سے پوسٹ مارٹم اور ضروری قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کی، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ سیاہ کاری کے معاملے پر پیش آیا۔ دوسری جانب تھانہ تنگوانی کی حدود گوٹھ محمد حیات کھوسو میں دیرینہ دشمنی پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوجوان ایاز چولیانی موقع پر ہی جاں بحق اور غلام شبیر بجارانی زخمی ہو گیا۔ملزم فرار ہو گئے۔

 

