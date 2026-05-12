غیرقانونی بکرا منڈی شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں گلبرگ اور سمن آباد کی مرکزی شاہراہوں پر قائم غیرقانونی بکرا منڈی شہریوں کے لیے وبالِ جان بن گئی جہاں شہر بھر سے آنے والے بیوپاریوں نے سڑکوں پر قبضہ جما کر ٹریفک نظام درہم برہم کردیا۔
اطلاعات کے مطابق غیرقانونی منڈی کے باعث مین شاہراہ مکمل طور پر بلاک ہوگئی اور شہری گھنٹوں شدید ٹریفک جام میں پھنسے رہے جبکہ علاقے کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔غیرقانونی منڈی ختم کرانے کے لیے کے ایم سی کا عملہ موقع پر پہنچا تو بیوپاری مشتعل ہوگئے اور انہوں نے مبینہ طور پر کے ایم سی اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ذرائع کے مطابق عملے کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہوگئی۔واقعے کے دوران پولیس اور شہری انتظامیہ بھی موقع پر موجود رہی تاہم کے ایم سی، ٹریفک پولیس اور ڈسٹرکٹ پولیس غیرقانونی منڈی ختم کرانے میں ناکام دکھائی دیں۔