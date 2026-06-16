بی آر ٹی ریڈ لائن پر کا ٹے گئے درختوں کی جگہ طلبہ کی از خود شجر کاری مہم
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بی آر ٹی ریڈ لائن پر درخت بڑے پیمانے پر کاٹے گئے جبکہ اس کی جگہ نئے درختوں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے، ایسے میں نجی یونیورسٹی کے طلبہ نے شجر کاری کی مہم از خود شروع کر دی۔
کبھی جناح ایونیو نیم کے سیکڑوں درختوں کے سبزے کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن اب ہرے بھرے درخت سرے سے ہی کاٹ دیے گئے اور انکی منتقلی کا کام نہیں کیا گیا۔ایسے میں نجی یونیورسٹی کے طلبہ نے جناح ایونیو پر شجرکاری مہم شروع کی ہے ۔طلباء کا کہناہے کہ ماحول کیلئے درخت لازم ہیں۔ان کامزید کہنا تھا کہ درختوں کی دیکھ بھال ہو اور قریبی دکان دار یا رہائشی انہیں پانی دینے کا بندوبست کریں تو جلد ہی بی آر ٹی کے اہم روڈ پر دوبارہ سبزہ اگ آئے گا اور ماحول بہتر ہوگا۔