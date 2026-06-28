صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:ممکنہ بارشوں سے قبل، سبزی وفروٹ منڈی میں صفائی

  • کراچی
حیدر آباد:ممکنہ بارشوں سے قبل، سبزی وفروٹ منڈی میں صفائی

عوامی شکایات پر مارکیٹ کمیٹی متحرک، منڈی سے کچرا ٹھکانے لگوایا جارہانجی کنٹریکٹر کی خدمات حاصل، اخراجات مارکیٹ کمیٹی خود برداشت کرے گی

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)مارکیٹ کمیٹی حیدرآباد نے مون سون بارشوں کے دوران ابتر صورتحال سے بچنے کے لئے نیو سبزی اور فروٹ منڈی ہالاناکہ میں پیشگی اقدامات کے تحت صفائی ستھرائی کے اقدامات کرنا شروع کردیئے ۔مارکیٹ کمیٹی حیدرآباد کے جاری اعلامیہ کے مطابق ہالاناکہ پر واقع نئی سبزی اور فروٹ منڈی میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بڑھتی ہوئی عوامی شکایات اور مون سون بارشوں کے دوران کسی دوران ابتر صورتحال سے بچنے کے لئے پیشگی صفائی ستھرائی کے اقدامات کرنے شروع کردیے اور منڈی میں موجود کچرا ٹھکانے لگوایا جارہا ہے جس کے تمام تر اخراجات مارکیٹ کمیٹی خود ادا کررہی ہے اور یہ صفائی ستھرائی کیلئے نجی کنٹریکٹر کی خدمات حاصل کی گئیں، کسی بھی سرکاری ادارے کی معاونت حاصل نہیں کی گئی۔

مارکیٹ کمیٹی منڈی میں کاروبار کرنے والے تمام بیوپاریوں، کمیشن ایجنٹس، ماشہ خوروں سے اپیل کرتی ہے کہ منڈی کو صاف ستھرا رکھنے اور صحتمند ماحول پروان چڑھانے کے لئے اپنا اپنا کردار ادا کریں، خراب سبزیوں اور پھلوں کو جابجا پھینکنے سے گریز کریں صرف مختص جگہ پر پھینکیں تاکہ انہیں بروقت اٹھوا کر ٹھکانے لگوایا جاسکے ۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بیوپاریوں پر مشتمل صفائی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے ، جو منڈی میں صفائی یقینی بنانے کے لئے اپنا کردار ادکرے گی اور کسی بھی شکایت کے لئے کمیٹی میں موجود بیوپاریوں کے نمائندے ظہیر جان آرائیں سے فوری رابطہ کیا جاسکتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی :امریکہ میں داخلوں وظائف اور گرانٹس بارے سیمینار

3ہزار 700لٹر جعلی دودھ، 320کلو مردہ جانور کا گوشت تلف

ہائیکورٹ کا نادرا کیساتھ مربوط بائیومیٹرک نظام فعال

ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ کی زیادہ تر سروسز ای بز پر منتقل

چیئرمین یوایم ٹی ابراہیم حسن مراد عالمی تقریبات میں شرکت کیلئے ڈھاکا پہنچ گئے

آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے حکمرانوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا :جاوید قصوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل