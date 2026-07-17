صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شناختی کارڈ بلاک ہونے پر درخواست گزار کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنیکی ہدایت

  • کراچی
شناختی کارڈ بلاک ہونے پر درخواست گزار کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنیکی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے شناختی کارڈ بلاک کیے جانے کے خلاف دائر درخواست نمٹاتے ہوئے درخواست گزار کو۔۔۔

 متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کردی۔ عدالت نے قرار دیا کہ متعلقہ عدالت سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں تمام فریقین کو سننے کے بعد دو ہفتوں کے اندر شناختی کارڈ سے متعلق درخواست پر فیصلہ کرے ۔ سندھ ہائی کورٹ میں شہری کے شناختی کارڈ بلاک کیے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے مؤکل کے خلاف درج فوجداری مقدمے کی بنیاد پر شناختی کارڈ بلاک کیا گیا، جس کے باعث وہ بنیادی شہری سہولیات سے محروم ہو گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی کو 60کروڑ روپے کا خسارہ ، نیا بجٹ تیار

نشتر ہسپتال وارڈ میں ناقص صفائی، ایم ایس برہم، وضاحت طلب

چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بچوں کے تحفظ کیلئے آگاہی مہم

پٹرول فراہمی، معیار اور نرخوں کیلئے انتظامیہ کا سخت اقدام

جعلی چیک، فیک کالز اور دیگر الزامات پر متعدد مقدمات درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ