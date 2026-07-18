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کوریئر کمپنی کے ٹرک نے موٹر سائیکل رونددیا،مسافر جاں بحق

  • کراچی
کوریئر کمپنی کے ٹرک نے موٹر سائیکل رونددیا،مسافر جاں بحق

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کوریئر کمپنی کے ٹرک کی ٹکر سے آن لائن بک کروائی گئی موٹر سائیکل کا رائیڈر زخمی جب کہ مسافر جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کے مطابق کورنگی بلال چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان جاں بحق اوردوسرا شخص شدید زخمی ہوگیا۔ لاش اور زخمی کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں جاں بحق نوجوان کی شناخت 24 سالہ عبدالاحد ولد سرفراز اور زخمی کی شناخت جمیل ولد شفیق کے نام سے کی گئی ۔متوفی نوجوان کورنگی ڈھائی نمبر کا رہائشی تھا جبکہ زخمی شخص آن لائن بائیک رائیڈر ہے ۔پولیس کے مطابق متوفی نوجوان آن لائن بائیک بک کرواکر جا رہا تھا کہ کورنگی بلال چورنگی کے قریب نجی کوریئر کمپنی کے ٹرک نے انہیں ٹکر ماردی، جس کے باعث موٹرسائیکل پر سوار نوجوان جاں بحق اور اس کا رائیڈر زخمی ہوگیا۔ پولیس کے مطابق کوریئر کمپنی کا ڈرائیور موقع پر سے فرارہوگیا۔

 

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