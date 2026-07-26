صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی گٹکے کی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار

  • کراچی
غیر ملکی گٹکے کی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن معمار پولیس نے غیر ملکی گٹکے کی اسمگلنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ملزم اپنی کار کے خفیہ خانوں میں غیر ملکی گٹکا چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کررہا تھا۔پولیس نے ناکہ بندی پوائنٹ پر اسنیپ چیکنگ کے دوران ملزم عبید ولد محمد کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزم کی کار سے 300 پیکٹ غیر ملکی گٹکا (سفینہ) اور نقدی رقم برآمد ہوئی۔گرفتار ملزم، کار اور برآمدہ گٹکے کو قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں،شہر میں 18واٹر ٹینک مکمل فعال

ایل ڈی اے :محکموں کے نمائندگان ون ونڈو سیل میں تعینات

پٹرول مہنگا، ٹرانسپورٹرز کا مزید 5فیصد کرایہ بڑھانے کی تیاری

عرس حضرت علی ہجویریؒ:پولیس کی سکیورٹی کیلئے منصوبہ بندی

ہائیکورٹ :ویمن یونیورسٹی کی اراضی ایکوائر کرنیکافیصلہ چیلنج

شادمان :خاتون کے سامنے نازیباحرکات کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل