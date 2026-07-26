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عرب ممالک کوابراہم اکارڈ میں پھنسانے کی کوششیں تشویشناک، تنظیم اسلامی

  • کراچی
عرب ممالک کوابراہم اکارڈ میں پھنسانے کی کوششیں تشویشناک، تنظیم اسلامی

دادو (ڈسٹرکٹ ڈیسک)تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے کہا ہے کہ امریکہ کی عرب ممالک کو نام نہاد ابراہم اکارڈز کے جال میں پھنسانے کی تازہ کوششیں انتہائی تشویشناک ہیں۔

 ایران، حوثی اور خطے کے دیگر مسلم ممالک آپس کی جنگ کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیں۔ پاکستان کو بڑھتے صیہونی ہاتھوں کو توڑنے کے لیے عسکری کے ساتھ نظریاتی معرکۂ حق کے لیے تیار رہنا ہوگا۔

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