صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل چور گینگ پکڑا گیا

  • کراچی
موٹر سائیکل چور گینگ پکڑا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ اسٹیل ٹاؤن پولیس نے ٹیکنیکل انٹیلی جنس اور جدید تفتیشی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے موٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 مکمل موٹر سائیکلیں جبکہ ایک موٹر سائیکل کے کھلے ہوئے پارٹس برآمد کرلیے گئے، جو مختلف مقامات، بالخصوص اسٹیل ٹاؤن اور کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حدود سے چوری شدہ پائی گئیں۔گرفتار ملزمان نے دورانِ تفتیش انکشاف کیا کہ وہ مختلف مقامات سے موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے ۔گرفتار ملزمان کی شناخت غلام عباس ولد غلام شبیر اورآکاش ولد غلام شبیر کے نام سے ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر قومی اسمبلی سے سفیر آذربائیجان ، قازقستان کی الوداعی ملاقات

سی ڈی اے ،کلین اینڈ گرین اسلام آباد موومنٹ کی شجری کاری مہم

گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ون تلہ گنگ میں سولر سسٹم نصب

بچوں کو روشن مستقبل دینا اولین ترجیح ، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو

ڈی سی مری کا مختلف علاقوں کا دورہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت

پولیس بھرتی میں میرٹ پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ،آ ئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر