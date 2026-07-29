کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز میں نئے بلاک کی تعمیر کا فیصلہ
ادارے کا دائرہ کار پورے شہر تک بڑھاتے ہوئے مختلف علاقوں میں سیٹلائٹ سینٹرز بھی قائم کیے جائیں گے توسیع وقت کی ضرورت، مرتضیٰ وہاب کااپنی جانب سے جدید ڈائیلائسز مشین اور آر او پلانٹ فراہم کرنے کا اعلان
کراچی (اسٹاف رپورٹر )میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی زیر صدارت کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ادارے کی طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے ، نئے بلاک کی تعمیر اور مریضوں کو جدید سہولیات کی فراہمی سے متعلق مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا،اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیرِ انتظام کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کو مزید جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا جبکہ ادارے کا دائرہ کار پورے شہر تک بڑھاتے ہوئے مختلف علاقوں میں سیٹلائٹ سینٹرز بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کو ان کے قریب معیاری علاج کی سہولیات میسر آسکیں۔
اس موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کے لیے اپنی جانب سے ایک جدید ڈائیلائسز مشین اور آر او پلانٹ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا، انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں،میئر کراچی نے سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر بابر خان کو ہدایت کی کہ نئے بلاک کے لیے مناسب جگہ کا فوری انتخاب کیا جائے اور جلد از جلد تعمیراتی کام کا آغاز یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو مزید بہتر اور وسیع طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہری حکومت کے دور میں نہ صرف کراچی کے بنیادی انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئی ہے بلکہ طبی اداروں کی استعداد کار اور سہولیات میں بھی مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے ، انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کڈنی انسٹیٹیوٹ ایک معتبر طبی ادارہ ہے جہاں نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر سے آنے والے مریض علاج کی سہولت حاصل کرتے ہیں، اس لیے ادارے کی مزید توسیع وقت کی اہم ضرورت ہے ،اجلاس میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر خرم دانیال، سینئر ڈائریکٹر کوآرڈینیشن اخلاق احمد یوسفزئی، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز ڈاکٹر بابر خان اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔
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