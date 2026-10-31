صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو مناسب تنخواہیں دی جائیں، پاسبان

  • کراچی
تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو مناسب تنخواہیں دی جائیں، پاسبان

کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد، ٹاؤن صدور قیوم شعبان، امجد بلوچ، راؤ اعجاز احمد اور یوسی وائس چیئرمین ظفر اقبال نے کہا ہے کہ۔۔۔

 نجی تعلیمی ادارے طلبہ کے والدین سے بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اساتذہ کو مناسب تنخواہیں نہیں دی جاتیں، جو ایک افسوس ناک صورت حال ہے ۔پاسبان سیکریٹریٹ میں منعقدہ عوامی اجلاس کے دوران رہنماؤں نے کہا کہ اساتذہ بچوں کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھتے ، انہیں تعلیم و تربیت دیتے اور تعلیمی معیار بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے اساتذہ معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولٹری فارمز کیسز ماحولیاتی رپورٹ سے مشروط

اے سی کا کمپری ہنسو سکول میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی :ریٹائرڈ افسر و ملازمین کی سالانہ تقریب کا فیصلہ

لائن مین گریڈ فرسٹ کے عہدے پر ترقی کے نتائج جاری

ایل پی جی قیمتوں میں من مانا اضافہ، 650 روپے کلو فروخت

خواتین اور بیٹیوں پر مبینہ تشدد، چار ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن