صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڈر اور پراجیکٹ انتظامیہ کے خلاف رقم واپسی کا دعویٰ دائر

  • کراچی
بلڈر اور پراجیکٹ انتظامیہ کے خلاف رقم واپسی کا دعویٰ دائر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سینئر سول جج غربی کی عدالت میں سرجانی ٹاؤن کے نجی رہائشی منصوبے میں پلاٹ کی مکمل قیمت وصول کرنے کے باوجود قبضہ نہ دینے پر بلڈر اور پراجیکٹ انتظامیہ کے خلاف متاثرہ خاتون نے ایک کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد رقم کی واپسی کا دعویٰ دائر کردیا۔

درخواست گزار کے مطابق انہوں نے پراجیکٹ میں 120 گز کا پلاٹ بک کرایا تھا اور اپریل 2024 تک قسطوں کی صورت میں 36 لاکھ روپے ادا کیے جبکہ ترقیاتی اور دستاویزی چارجز کی مد میں ساڑھے 7 لاکھ روپے الگ سے جمع کرائے۔ وکیل درخواست گزار عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے مطابق تمام رقم کی ادائیگی کے باوجود خاتون کو پلاٹ کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے پر بلڈر نے چیک جاری کیے جو باؤنس ہوگئے۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ذہنی اذیت، نقصان اور معاوضے کی مد میں ایک کروڑ روپے بھی ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر