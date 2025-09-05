ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے مجوزہ روٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے سی بی ڈی گلبرگ سے بند روڈ تک کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا جن میں مین بلیوارڈ گلبرگ، جیل روڈ، شمع سٹاپ، سمن آباد، گلشن راوی اور بند روڈ شامل ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے گلبرگ کو براہِ راست موٹروے ٹول پلازہ سے منسلک کرے گا۔ منصوبے کی کل لمبائی 11.5 کلومیٹر ہوگی اور اس کے بعد شہر کے مرکز سے موٹروے ٹول پلازہ تک کا سفر صرف 10 سے 15 منٹ میں مکمل ہوگا۔