صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

  • لاہور
ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے مجوزہ روٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔

اس موقع پر انہوں نے سی بی ڈی گلبرگ سے بند روڈ تک کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا جن میں مین بلیوارڈ گلبرگ، جیل روڈ، شمع سٹاپ، سمن آباد، گلشن راوی اور بند روڈ شامل ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے گلبرگ کو براہِ راست موٹروے ٹول پلازہ سے منسلک کرے گا۔ منصوبے کی کل لمبائی 11.5 کلومیٹر ہوگی اور اس کے بعد شہر کے مرکز سے موٹروے ٹول پلازہ تک کا سفر صرف 10 سے 15 منٹ میں مکمل ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر ہسپتالوں ، مراکز صحت میں ادویات کا فقدان

کمشنر ،آر پی او اور ڈپٹی کمشنر کا ماجراں کلاں کیمپ کا دورہ

بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع

ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر حافظ آ باد کا قادر آ باد بیراج ، فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ

فسطائی نظام متاثرین کی مدد نہیں کرے گا :سلمان راجہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ