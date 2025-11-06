صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارروائی میں مداخلت پر عدالت سرکاری وکیل پربرہم

  • لاہور
کارروائی میں مداخلت پر عدالت سرکاری وکیل پربرہم

عدالتی آداب ہمیں سکھانا پڑیں گے ،آپ ہمیشہ بات کاٹ دیتے :چیف جسٹس یونان کشتی حادثہ کے شریک ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت پرریمارکس

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے یونان کشتی حادثہ کے شریک ملزمان کی درخواست ضمانت میں انکوائری کے بغیر مقدمہ درج کرنے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے کو طلب کرلیا۔لاہور ہائیکورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی،ملزم اسلم کے وکیل نے دلائل دئیے کہ وقوعہ کے مرکزی ملزمان کی ضمانت منظور ہوچکی ہے ،ایف آئی اے نے بغیر انکوائری درخواست گزار کو سہولت کاری کے الزام میں نامزد کیا۔عدالتی کارروائی میں مداخلت پر عدالت کا سرکاری وکیل پر اظہار برہمی،بیان حلفی اور انکوائری کے قانونی طریقہ کار کو مکمل کیوں نہ کیا گیا،کیا عدالتی آداب ہمیں سکھانا پڑیں گے ،آپ ہمیشہ بات کاٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ طریقہ درست ہے ،عدالت نے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب حکومت نے ملتان ایونیو منصوبہ کی منظوری دے دی

صنعتی و شہری تحفظ کیلئے سول ڈیفنس کا کردار کلیدی :میاں بختاور

زکریا یونیورسٹی کی علاقائی حدودپر پابندی ختم کر دی گئی

میپکو اور رینجرز کا بجلی چوروں و نادہندگان کیخلاف آپریشن

ملزموں نے دولڑکیاں اغوا کرلیں ، مقدمات درج

فضائی آلودگی پھیلانے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن