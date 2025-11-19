صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گردی کے خاتمہ کے لئے پوری قوم متحد:علما کرام

  • لاہور
دہشت گردی کے خاتمہ کے لئے پوری قوم متحد:علما کرام

لاہور(سیاسی نمائندہ) دہشت گرد قوم وملک کے دشمن ہیں جن کا انسانیت پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا دہشت گردی کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ،دہشت گردی کے خاتمہ کے لئے پوری قوم متحد ہے۔۔۔

 اور سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ان خیالات کا اظہارا نٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مولانا قاری شبیر احمدعثمانی نے مرکز ختم نبوت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا،انہوں نے کہا کہ حکمران ڈپلو میسی پالیسی اور امت کے دفاع کے لیے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھیں اور ایک ایسا مثالی پرامن ملک بنائیں جو پوری دنیا کے لیے مثال بنے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ ہفتے سے چلانے کا اعلان

کیول آرٹ گیلری میں نور علیٰ نورآرٹ نمائش

عباسی شہید اسپتال میں نوزائید انتہائی نگہداشت یونٹ کا افتتاح

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

غیرقانونی ایل پی جی سلنڈرز کی 18دکانیں سربمہر

شو مارکیٹ اور فوارہ چوک پر لوٹ مار کی خطرناک وارداتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا