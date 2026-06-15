صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس :مالی سال کے تعمیراتی بجٹ کی تجاویز مرتب

  • لاہور
پولیس :مالی سال کے تعمیراتی بجٹ کی تجاویز مرتب

ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 30 ارب 17 کروڑ روپے ہے :ذرائع

لاہور( این این آئی)پنجاب پولیس نے مالی سال 2026-27 کے ترقیاتی بجٹ کی تجاویز مرتب کرلی ہیں۔پنجاب پولیس کے ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 30 ارب 17 کروڑ 56 لاکھ روپے ہے ۔ذرائع کے مطابق سیف سٹی لاہور پراجیکٹ کی ری ویمپنگ کیلئے ایک ارب 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔ سمارٹ سیف سٹیز اٹک، جہلم، مری اور راولپنڈی کیلئے 99 کروڑ 18 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ اس کے علاوہ سپیشلائزڈ پروٹیکشن یونٹس ہیڈکوارٹر زرائے ونڈ کی تعمیر کیلئے 12 کروڑ 83 لاکھ روپے مختص کرنے کی اور رائٹس مینجمنٹ فورس ہیڈ کوارٹرز 12 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔

تعمیراتی بجٹ سے ہیڈ کوارٹر زمیں ایڈمن بلاک اور خواتین کیلئے بیرکس کی تعمیر کی جائے گی، پولیس لائز قلعہ گجر سنگھ میں آڈیٹوریم ہال، بیرکس، ایڈمن آفس کی تعمیر کیلئے 8 کروڑ 84 لاکھ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔پولیس سٹیشن موترا سیالکوت کی تعمیر کیلئے 12 کروڑ 42 لاکھ روپے مختص کرنے اور مری میں ڈی پی او آفس اور رہائش گاہ کیلئے 10 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کرنے اور مری میں سپیشل برانچ رہائش گاہیں اوردفاترکی تعمیر کیلئے 6 کروڑ 86 لاکھ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔مزید برآں چنیوٹ میں ڈی پی او آفس کی تعمیر کیلئے 10 کروڑ 91 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ایل پی جی 600 روپے کلو تک فروخت، انتظامیہ، مجسٹریٹس مافیا پر قابو پانے میں ناکام

چالان کرنے پر تمام تر توجہ، ٹریفک نظام درہم برہم

صحتمند افراد اور طالبعلم رضاکارانہ خون کا عطیہ دیں:کمشنر

حکومت خصوصی افراد کیلئے موثر اقدامات کررہی ، نجمہ افضل

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا بیوٹیفکیشن کے کاموں کا جائزہ

ای پی اے کی طرف سے شہر کو دو اینٹی سموگ گنز فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر