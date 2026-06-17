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گورو ارجن دیو جی کے جوڑ میلہ کی مرکزی تقریب کاانعقاد

  • لاہور
گورو ارجن دیو جی کے جوڑ میلہ کی مرکزی تقریب کاانعقاد

لاہور(خبر نگار)متروکہ وقف املاک بورڈ وزارت مذہبی امور وبین المذاہب ہم آہنگی کے زیر انتظام گورو ارجن دیو جی کے جوڑ میلہ کی مرکزی تقریب تاریخی گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں منعقد ہوئی۔ ۔۔۔

مرکزی تقریب میں چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ قمرالزمان، پردھان پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی سردار رمیش سنگھ روڑا، ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق، ڈپٹی سیکرٹری فراز عباس ،سیکرٹری جنرل پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی ستونت کور، ڈاکٹر ممپال سنگھ، سردار تارا سنگھ،سردار بشن سنگھ، اور بھارت سے آئے ہوئے جتھہ لیڈر سردار بھوپندر سنگھ،سردار ہرجیت سنگھ چنڈوک ،سردار گرمیت سنگھ بوہ ،سمیت بڑی تعداد میں سکھ یاتری شریک ہوئے ۔

 

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