شوگر بیگز قرقی کیخلاف سماعت پر معذرت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس جواد ظفر نے شوگر بیگز قرقی کیخلاف رحیم یار خان شوگر ملز کی اپیل پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جسٹس جواد ظفر نے ریمارکس دئیے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ یہ کیس نہیں سن سکتے ۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس جواد ظفر نے شوگر بیگز قرقی کیخلاف رحیم یار خان شوگر ملز کی اپیل پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جسٹس جواد ظفر نے ریمارکس دئیے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ یہ کیس نہیں سن سکتے ۔
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