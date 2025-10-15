صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں دوسرے روز بھی پولیو مہم جاری رہی

تین لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے ،ٹیمیں بھرپور متحرک

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ضلع ملتان میں قومی پولیو مہم دوسرے روز بھی بھرپور انداز میں جاری رہی۔ دوسرے روز مہم کے دوران تین لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، فیلڈ میں متحرک ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ۔ انہوں نے والدین سے ملاقات کر کے مہم کی اہمیت پر گفتگو کی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ پولیو ویکسین کی کولڈ چین ہر صورت برقرار رکھی جائے تاکہ ویکسین کی افادیت پر کوئی اثر نہ پڑے ۔ انہوں نے ٹیموں کو تاکید کی کہ کوئی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے اور گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے کا عمل یقینی بنایا جائے۔

