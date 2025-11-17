صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر چودھری رب نواز آرائیں انتقال کرگئے

  • ملتان
تاجر چودھری رب نواز آرائیں انتقال کرگئے

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)چودھری ریاض احمد گوگی اور ارشاد احمد کے بھائی سیاسی، سماجی شخصیت و تاجر چودھری رب نواز آرائیں حرکت قلب بند ہونے کیوجہ سے انتقال کر گئے۔۔۔

 مرحوم کی نمازِ جنازہ گزشتہ روز ریلوے گراؤنڈ عبدالحکیم میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں کی نمایاں شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں چودھری اسامہ فضل ایم پی اے ، ملک مسعود چوہان، حاجی محمد اشرف بٹ، حامد ناصر ہراج، جاوید خان اوڈ، رانا نبیل نمبردار، خرم نواز مہروی، راشد محمود، حکیم مختار احمد، چوہدری فیصل جاوید، ماسٹر غلام عباس سہو, چوہدری سلیم فراز سمیت متعدد شخصیات نے مرحوم کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مؤثر پالیسیاں، معیشت بہتری کی طرف گامزن، گورنر کنڈی

جہلم میں گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ

نوجوانوں کو پالیسی سازی میں شراکت دار بنایا جائے،رانا مشہود

روٹی قیمت پر عملدرآمد ،آٹا سمگلنگ روکیں گے ، سلمیٰ بٹ

علم صرف روزگار نہیں، انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بھی ہے، حسن محی الدین قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر