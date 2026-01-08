مظفرگڑھ میں ترقیاتی منصوبوں کی عدم فراہمی ، عوام پریشان
علی پور روڈ کی تعمیر نہ ہونے سے حادثات معمول،متعدد قیمتی جانیں ضائع ہوچکیں اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ سے فنڈز کی فوری فراہمی یقینی بنائیں،میاں زاہد اسماعیل بھٹہ
خان گڑھ،وسندے والی ،ماہڑہ(نامہ نگار، سٹی رپورٹر) رکن صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 270 میاں زاہد اسماعیل بھٹہ نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب خصوصاً مظفرگڑھ میں ترقیاتی منصوبوں کی عدم فراہمی سے عوام شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظفرگڑھ تا علی پور روڈ، المعروف قاتل روڈ کی تعمیر نہ ہونے کے باعث شہری روزانہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سال 2025 کی ریسکیو رپورٹ کے مطابق ضلع مظفرگڑھ میں تقریباً 11 ہزار روڈ حادثات پیش آئے اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔خان گڑھ کے نواحی موضع کبیرپور میں قرآن خوانی کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں زاہد بھٹہ نے کہا کہ ضلع مظفرگڑھ کے اراکین اسمبلی یک جان ہو کر قاتل روڈ کی تعمیر کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فنڈز کی فوری فراہمی کو یقینی بنائیں۔