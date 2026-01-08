صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں پالتو کتوں کی رجسٹریشن اورویکسی نیشن لازمی قرار

  • ملتان
وہاڑی میں پالتو کتوں کی رجسٹریشن اورویکسی نیشن لازمی قرار

ڈپٹی کمشنر کا اینمل برتھ کنٹرول پالیسی کے تحت رجسٹریشن اور ویکسی نیشن پر زور

وہاڑی، میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا) ضلعی انتظامیہ نے اینمل برتھ کنٹرول پالیسی 2021ء کے تحت پالتو کتوں کی رجسٹریشن اور ویکسی نیشن لازمی قرار دے دی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں ضلع بھر میں پالتو کتوں کے مالکان کو آن لائن رجسٹریشن اور ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے عملی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پالتو کتوں کی رجسٹریشن کے لیے ایک ویب ایپلی کیشن متعارف کرائی جائے گی جس کے ذریعے مالکان خود اپنے کتوں کا ریکارڈ درج کریں گے اور ہر گھر میں جہاں پالتو کتا موجود ہوگا، وہاں شناختی سٹکر بھی چسپاں کیا جائے گا۔اجلاس میں پالتو کتوں کی ویکسینیشن اور نیوٹر کرنے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا تاکہ ان کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایف ڈی اے میں ڈیجیٹل اصلاحات پر زور دیا

پی سی آر ڈبلیو آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کاواٹر کوالٹی لیبارٹری کا دورہ

کمشنر فیصل آباد سے نیپا کے زیرتربیت افسروں کی ملاقات

آتشبازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار

سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن