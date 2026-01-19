صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ سکولوں کی تعمیر نو کا کام ادھورا

  • ملتان
سیلاب متاثرہ سکولوں کی تعمیر نو کا کام ادھورا

443سکولوں کی عمارتیں شدید متاثر، شدید موسم کے دوران عارضی سکولوں میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا ناممکن،طلبہ کی تعلیم کا ہرج ہونے لگا ،محکمہ تعلیم خاموش تماشائی حکومت نے تعمیر نو کیلئے 40ارب جاری کردیئے ، 7ہزار سکولوں میں 31ہزار کلاس رومز تعمیر کئے ، جنوبی پنجاب کے اداروں میں تعمیر نو جلد مکمل کرلینگے ،حکام

ملتان (جام بابر سے )دریائے چناب کے سیلاب سے جنوبی پنجاب کے چار سو تتالیس سکول متاثر ہوئے جن میں سے بیشتر کی تعمیر نو کا کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ والدین کی جانب سے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے اراستہ کرنے کا خواب بھی چکنا چور ہو رہا ہے اورجس کی وجہ سے سیلاب زدہ سکولوں کے حوالے سے زیر تعلیم طلبا کی مشکلات برقرار ہیں جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے سیلاب نے خوفناک حد تک دیگر املاک کو تباہ کیاتھا وہیں پر چار سو تتالیس سرکاری سکولوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا سلاب کے بعد جہاں پر وزیراعلی پنجاب کی جانب سے چند عارضی سکول تو قائم کئے تھے اور وہاں پر بچوں کو تعلیم بھی دی جا رہی تھی تاہم تا ہم شدید سردی کے باعث ان عارضی سکولوں میں تعلیم حاصل کرنا بچوں کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے اور موسم سرما کی تعطیلات کے بعد موجودہ صورتحال میں تعلیمی ادارے کھلنے کے باوجود سکولوں کی تعمیر نو کا کام تاحال جاری ہے۔

جس سے طلبا کی تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں والدین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے ان کی املاک جانور اور فصلات و تباہ ہو گئی تھیں جب کہ وہاں پر موجود سرکاری سکولوں کو بھی نقصان پہنچا تھا جس پر حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم کی جانب سے سیلاب کی زد میں آنیوالے سکولوں کی تعمیر نو اور مرمت کے بارے میں احکامات جاری کئے تھے لیکن ان سکولوں میں سے بیشتر سکولوں پر کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے اراستہ کرنے سے قاصر ہیں اور معصوم بچے بھی سکول نہ ہونے کے باعث مایوسی کا شکار ہیں۔ محکمہ سکول ایجوکیشن کے حکام کا موقف ہے کہ حکومت نے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں سہولیات کے فقدان کو دور کرنے اور تعمیر نو کیلئے چالیس ارب روپے کا فنڈ جاری کر دیا ہے اور موجودہ صورتحال میں سات ہزارتیتیس سکولوں میں اکتیس ہزار نئے کمرے بنائے گئے ہیں تاہم جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ سکولوں کی تعمیر نو اور مرمت کا کام بھی جلد مکمل کر لیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صحت کی دیکھ بھال میں بہتری ہر شہری کا حق ، وزیراعلیٰ

سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان

قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا

پیپلزپارٹی کرپشن کی بے تاج بادشاہ، جماعت اسلامی سندھ

گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ

آگ بجھانے میں تاخیر بدترین گورننس کا نتیجہ، منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر