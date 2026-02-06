صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو:سپیشل کریش مینٹی نینس، مانیٹرنگ مزید سخت

  • ملتان
میپکو:سپیشل کریش مینٹی نینس، مانیٹرنگ مزید سخت

رمضان و گرمی میں بلاتعطل بجلی کیلئے لائنوں، فیڈرز کی مرمت تیز کرنیکاحکم

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے جنوبی پنجاب میں سسٹم کی مینٹی نینس اور اپ گریڈیشن کے لئے جاری سپیشل کریش مینٹی نینس کی مؤثر مانیٹرنگ کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ رمضان المبارک اور موسمِ گرما میں صارفین کو بلاتعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے بجلی کی لائنوں اور فیڈرز کی مرمت اور بہتری کے اقدامات مزید تیز کئے جائیں۔تمام آپریشن سرکلوں کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ 11 کے وی فیڈرز کے مرمتی پروگرام کی مسلسل نگرانی کی جائے جبکہ ایس ڈی اوز اور ایکسین فیلڈ وزٹس کو یقینی بنائیں۔ سپیشل کریش مینٹی نینس کے تحت انجام دی جانے والی تمام سرگرمیوں، فیلڈ وزٹس اور افسروں کی موومنٹ کا باقاعدہ اندراج کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ