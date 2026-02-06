صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی ضمیر غزہ میں ہونے والے ظلم پر خاموش :مختار بھٹی

  • ملتان
عالمی ضمیر غزہ میں ہونے والے ظلم پر خاموش :مختار بھٹی

وہاڑی (خبرنگار)غزہ میں جاری اسرائیلی زمینی اور فضائی حملوں کے نتیجے میں 20سے زائد فلسطینیوں کی شہادتوں پر وہاڑی میں سیاسی، سماجی اور تجارتی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔

چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے مختار احمد بھٹی نے کہا کہ عالمی ضمیر غزہ میں ہونے والے ظلم پر خاموش ہے ، جبکہ انجمن تاجران کے صدر ارشاد بھٹی نے اقوام متحدہ اور عالمی امن فورمز سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تجزیہ کار مرشد عبدالعزیز بھٹہ نے اسے کھلا انسانی المیہ قرار دیا اور عالمی انصاف پر سوال اٹھایا۔ لائرز یونٹی کلب کے صدر شیخ فضل الرحمن نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر خاموشی دراصل جرم میں شراکت کے مترادف ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

ٹینتھ اور الیونتھ ایونیو کا تعمیراتی پلان بنانے کی ہدایت

تمام پاکستانی کشمیری عوام کیساتھ کھڑے ہیں، ڈی سی راولپنڈی

پاکستانیوں کیلئے ورک ویزے جلد شروع کرینگے، سفیر یو اے ای

آر اے بازار پولیس نے پتنگوں ڈوروں سے بھری سوزوکی قبضہ میں لے لی، 2ملزم گرفتار

ایک نوجوان گرین بس، دوسرا کار کی ٹکر سے جاں بحق

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ