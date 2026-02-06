صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر عالمی مسئلہ ،اساتذہ طلبہ کو آگا ہ کرتے ہیں :سعد بن خالد

  • ملتان
کشمیر عالمی مسئلہ ،اساتذہ طلبہ کو آگا ہ کرتے ہیں :سعد بن خالد

میلسی (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر میلسی سعد بن خالد نے کہا کہ کشمیر عالمی مسئلہ ہے اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلبہ کو اس کے بارے میں مسلسل آگاہ کرتے رہیں۔

یہ بات انہوں نے ایلیمنٹری ایجوکیشن مردانہ تحصیل میلسی کے زیر اہتمام گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ڈھوڈہ میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مہمان خصوصی ڈی ای او مردانہ وہاڑی مہر محمد جاوید اور میزبان ڈپٹی ڈی ای او میلسی چوہدری محمد ناصر بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر طلبہ نے تقاریر کیں اور مختلف سکولوں کے اساتذہ و معززین نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو انعامات دینے کا اعلان کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ سو فیصد ادویات فراہمی کا حکم

حق خودارادیت دینا ہی مسئلہ کشمیر کا واحد حل ،جاوید قصوری

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر تقریب

نہتے کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائیگی ‘ پیر دائود رضوی

پوری قوم کشمیری عوام کی حمایت جاری رہے گی، صبا اصغر

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ