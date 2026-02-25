صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سیل توڑ کر تعمیرات ملزم کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
سرکاری سیل توڑ کر تعمیرات ملزم کیخلاف مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر)سیتل ماڑی کے علاقے میں سرکاری سیل توڑ کر دوبارہ تعمیرات شروع کرنے کے الزام میں پولیس نے۔۔۔

 ایک ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔سیتل ماڑی پولیس کو الیاس گل نے درخواست دی کہ ملزم اسلم مبینہ طور پر بغیر منظور شدہ نقشے کے تعمیرات کر رہا تھا۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر متعلقہ حکام نے عمارت کو سیل کر دیا تھا۔ درخواست گزار کے مطابق ملزم نے سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیل توڑ دیا اور دوبارہ تعمیراتی کام شروع کر دیا، جو قانوناً جرم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: گندم آٹا دودھ دہی پھل اور گوشت کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ

علی پورچٹھہ ریلوے سٹیشن غفلت کے باعث زبوں حالی کا شکار

ممبر بورڈ آف گورنرز گجرات جمخانہ مہر عبد الشکور کی طرف سے افطار ڈنر

ڈپٹی کمشنر کارمضان سہولت بازار پیپلز کالونی کا دورہ ، قیمتوں کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا دورہ پنڈی بھٹیاں ،رمضان کارڈ کی تقسیم کا جائزہ

دھونکل میڈیکل کمپلیکس پورے علاقہ کیلئے نعمت ثابت ہو گا:مقررین

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق