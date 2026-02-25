صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی کی طالبات کا زکریا یونیورسٹی لائبریری دورہ

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی کی طالبات کا زکریا یونیورسٹی لائبریری دورہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)

ملتان (خصوصی رپورٹر) دی ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبۂ اردو کی پی ایچ ڈی طالبات نے زکریا یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں قائم \"پروفیسر خلیل صدیقی ریسرچ اینڈ سیمینار لائبریری\" کا علمی و تحقیقی دورہ کیا۔۔۔۔

 اس موقع پر طالبات نے لائبریری کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور نادر و مستند کتب سے استفادہ کیا۔اساتذۂ کرام نے طالبات کو تحقیق کے جدید تقاضوں، حوالہ جاتی اسلوب اور علمی دیانت کے اصولوں پر مفصل بریفنگ دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اساتذہ نے کہا کہ یہ کتب خانہ شعبۂ اردو کی علمی شناخت کا روشن حوالہ ہے جو نئی نسل کے سکالرز کو تحقیق، تنقید اور تخلیق میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے ۔

 

