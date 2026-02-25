صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریڈ 17 تا 20 کی خالی سکول آسامیوں کی تفصیلات طلب

  • ملتان
گریڈ 17 تا 20 کی خالی سکول آسامیوں کی تفصیلات طلب

چیف ایگزیکٹو اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسروں سے 27فروری تک رپورٹ طلب

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکولز نے صوبہ بھر میں گریڈ 17 سے 20 تک (مرد و خواتین) کی تازہ خالی آسامیوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز (ڈی ای اے ) اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز (سیکنڈری ایجوکیشن) کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اضلاع میں گریڈ 17 تا 20 کی آسامیوں کی تازہ پوزیشن علیحدہ علیحدہ (مرد و خواتین) فراہم کریں۔نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ گریڈ 17 کے لئے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر/ہیڈ مسٹریس/اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سبجیکٹ سپیشلسٹ کی تعداد، تعینات افسر، خالی نشستیں، ڈائریکٹ سلیکٹی اور پروموشن کی تفصیل شامل ہو۔ گریڈ 18 میں سینئر ہیڈ ماسٹر/ڈپٹی ڈی ای او اور سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، گریڈ 19 میں پرنسپلز/ڈی ای اوز اور سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ، جبکہ گریڈ 20 میں پرنسپلز/ڈویژنل ڈائریکٹرز کی منظور شدہ، تعینات اور خالی اسامیوں کی رپورٹ طلب کی گئی ہے ۔ہدایت کی گئی ہے کہ متعلقہ اتھارٹی سے دستخط شدہ مکمل معلومات 27 فروری 2026 کو صبح 11 بجے تک واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے ارسال کی جائیں۔ علاوہ ازیں صوبہ بھر کے ڈویژنل ڈائریکٹرز (سیکنڈری ایجوکیشن) کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ مقررہ مدت میں اس حکم کی مکمل تعمیل یقینی بنائیں۔ ذرائع کے مطابق خالی آسامیوں کا درست ڈیٹا آئندہ تقرریوں، تبادلوں اور انتظامی فیصلوں میں شفافیت اور بروقت اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مرتب کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے گرد ترقیاتی کام سست روی کا شکا ر

جھگڑوں کی روک تھام :جنرل ہسپتال انتظامیہ کا پولیس کو مراسلہ

گورنر سلیم حیدر کی بری امام کے مزار پرحاضری

ڈی جی ایل ڈی اے کا شہرکے ترقیاتی منصوبوں کادورہ

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

ایئرپورٹ پر مسافروں کیلئے نئے بورڈنگ برج نصب کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق