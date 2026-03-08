صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنٹرل جیل بہاولپور میں ارش ادائیگی کے بعد تین قیدی رہا

  • ملتان
سنٹرل جیل بہاولپور میں ارش ادائیگی کے بعد تین قیدی رہا

مخیر حضرات کے تعاون سے تیرہ لاکھ روپے سے زائد اداکئے گئے

 بہاولپور (سٹی رپورٹر) حکومت پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی ہدایات کے مطابق سنٹرل جیل بہاولپور میں اسیران کی فلاح و بہبود کے اقدامات جاری ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل شہرام توقیر خان کی کاوش اور میاں انڈسٹریز کے سابق چیئرمین پی سی جی اے چوہدری وحید ارشد کے تعاون سے 13لاکھ روپے سے زائد ارش ادا کر کے تین قیدیوں محمد ندیم ولد نوراللہ، زین شاہ ولد عبدالجبار اور محمد اکبر ولد اللہ وسایا کو رہا کر دیا گیا۔ جیل انتظامیہ کے مطابق یہ قیدی مالی مجبوری کے باعث ارش اور معاوضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید تھے ۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے چوہدری وحید ارشد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دیگر مخیر حضرات سے بھی اس کارِ خیر میں حصہ لینے کی اپیل کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل