صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹبہ سلطان پورپولیس ٹیم میں شاندار کارکردگی پر انعامات تقسیم

  • ملتان
ٹبہ سلطان پورپولیس ٹیم میں شاندار کارکردگی پر انعامات تقسیم

وہاڑی، میلسی (نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی تصور اقبال نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں اور نمایاں کارکردگی پر تھانہ ٹبہ سلطان پور کی پولیس ٹیم کو سی سی تھری سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات سے نوازا ہے ۔۔۔۔

انعام حاصل کرنے والوں میں ایس ایچ او تھانہ ٹبہ سلطان پور چودھری اشرف ظہور، سب انسپکٹر مختیار احمد اور ان کی ٹیم شامل ہے ۔ پولیس ٹیم نے مختلف سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے اہم مقدمات ٹریس کئے ۔پولیس کے مطابق ٹیم نے ڈکیتی، سرقہ بالجبر اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث نوید گینگ کے تین ارکان نوید، تحسین اور عدنان کو گرفتار کرکے 13 مقدمات ٹریس کئے ۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے تقریباً 11 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا جس میں نقدی، موبائل فونز اور موٹر سائیکلیں شامل ہیں۔ برآمد ہونے والا سامان اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔اسی طرح ایک اور کارروائی کے دوران کمسن بچی سے زیادتی کے مقدمہ میں مطلوب ملزم عمر کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے ناجائز پستول بھی برآمد ہوا۔ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال نے پولیس ٹیم کی جرات، محنت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جرائم کے خاتمے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کیلئے اسی جذبے اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم امور،منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ

ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے :ایم ڈی واسا

ڈی سی کا نگہبان رمضان بازار کا دورہ،سہولیات کاجائزہ

ڈی سی،ڈی پی او کایوم علی ؓ کے جلوس کے روٹ کامعائنہ

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی